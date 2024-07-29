Bankkart ile Coral Travel'da Büyük Fırsat: 8.500 TL Bankkart Lira Kazanın!

Bankkart ile Coral Travel'da Büyük Fırsat: 8.500 TL Bankkart Lira Kazanın!
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 29-07-2024 16:04

Bankkart kullanıcılarına özel büyük bir kampanya başlatıldı! 21 Haziran – 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında Coral Travel’dan yapılacak alışverişlerde belirli tutarlarda Bankkart Lira kazanma fırsatı sunuluyor.

Kampanya kapsamında, 25.000 TL – 49.999 TL arasındaki alışverişlerde 2.500 TL, 50.000 TL – 99.999 TL arasındaki alışverişlerde 5.500 TL ve 100.000 TL ve üzerindeki alışverişlerde ise 8.500 TL Bankkart Lira kazanabilirsiniz. Kazanılan Liralar, 7 Ağustos 2024’te kartınıza yüklenecek ve 9 Eylül 2024’e kadar kullanılabilecek. Kullanılmayan Liralar 10 Eylül 2024’te geri alınacak.

Kampanyaya katılmak için Bankkart Mobil uygulamasını kullanabilir, bankkart.com.tr adresinden kayıt olabilirsiniz ya da “CORAL” yazıp 4757’ye SMS gönderebilirsiniz. Kampanya, sadece asıl kart sahipleri için geçerli olup, detaylı bilgiye Ziraat Bankası’nın kampanya sayfasından ulaşabilirsiniz.

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