Bankalara borcu olanlar için açıklandı: 100.000 TL'ye kadar tüm borçlar sıfıra indirilecek

Son dönemde enflasyon dalgalanmalarının artması, birçok vatandaşın bankalara olan borçlarını artırmasına yol açtı. Bu nedenle vatandaşlar, farklı bankalara olan borçlarını kapatmak ve düzenli ödemeler yapabilmek için bankaların sunmuş olduğu fırsatları araştırmaya başladılar.

Borç kapatma kredileri, farklı bankalardaki mevcut kredilerinizi tek bir kredi altında birleştirme fırsatı sunar. Bu, özellikle farklı bankalara olan borçlarınızın yönetimini kolaylaştırabilir ve ödemelerinizi tek bir yerden yapmanızı sağlar. Borç kapatma kredileri genellikle düşük faiz oranlarına sahiptir, bu da size daha az faiz ödemenizi sağlar.

İş Bankası'ndan Borç Kapatma Kampanyası

İş Bankası, müşterilerine borç kapatma kredisi sunan bankalardan biridir. İş Bankası'nın yeni kampanyası ile müşteriler, farklı bankalara olan borçlarını tek bir kalem altına toplayarak büyük ödeme kolaylığı elde edebilirler. Bu kampanya kapsamında 100 bin TL'ye kadar olan borçlarınızı sıfırlayabilirsiniz. Ancak bu kampanyadan yararlanabilmek için kredi notunuzun yeterli olması gerekiyor.

Başvuru İşlemleri

Borç kapatma kredisine başvurmak oldukça basittir ve farklı kanallardan gerçekleştirilebilir:

İşCep Mobil Uygulaması

İşCep uygulamasını açın.

"Krediler" sekmesine tıklayın.

"Kredi Başvurusu Yap" seçeneğini seçin.

"Anında Kredi" seçeneğine tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

İnternet Şubesi

İnternet şubesine giriş yapın.

"Kredilerim" sekmesine tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

Bankamatikler

İlgili bankamatikten "Daha Fazlası" veya "Başvurular" menüsüne giderek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Mesaj ile Başvuru

Bir SMS göndererek başvurunuzu yapabilirsiniz. Mesajda "NAKİT, TC KİMLİK NO, KREDİ TUTARI, DOĞUM TARİHİ" bilgilerini eksiksiz olarak yazarak 4402'ye göndermelisiniz.

Borç kapatma kredileri, diğer bankalara olan borçlarınızı bir araya getirme ve daha düşük faiz oranlarıyla ödeme yapma fırsatı sunar. Bu tür kredi ürünleri, müşterilere finansal rahatlama sağlama amacı güder ve düzenli ödeme yapmayı kolaylaştırır.

Borç Kapatma Kredileri Nasıl Çalışır?

Borç kapatma kredileri, farklı bankalardan veya finansal kurumlardan olan borçları tek bir kredi altında birleştirme işlemidir. Bu işlem sırasında, yeni bir kredi alarak mevcut borçları kapatırsınız. Ardından, tek bir krediye sahip olursunuz ve bu kredi için belirli bir faiz oranı ve vade süresi belirlenir. Borç kapatma kredisinin avantajları şunlar olabilir: