BANKALAR Faizsiz Kredi İçin ADIM Attı! 6 BANKA başlattığı kampanyaları açıkladı!

Merkez Bankası’nın attığı adımlar sonrası kredi musluklarının sıkılması ve faiz oranlarının artması, faizsiz kredi sunan bankalar arasındaki rekabeti iyice kızıştırdı. Yüksek enflasyon ve artan fiyatlar nedeniyle vatandaşların kredi kartı ve kredi kullanımında büyük bir artış yaşandı. Bu dönemde, sıfır faizli kredi sunan banka sayısı beşten altıya yükseldi.

Yüksek Enflasyonun Etkisi: Kredi Kartı ve Kredi Kullanımında Artış

Enflasyonun yüksek seyrettiği bu dönemde, vatandaşlar günlük harcamalarını karşılamak için daha fazla kredi kartı kullanmaya başladı. Kredi kartı harcamalarının artması, bankaların nakit avans taksit sayılarını düşürmesine neden oldu. Eskiden 12 taksitle ödenebilen nakit avanslar artık sadece 3 taksitle ödenebiliyor. Bu durum, düşük faizli veya sıfır faizli kredi arayışlarını artırdı.

Sıfır Faizli Kredi Sunan 6 Banka

Vatandaşların bu ihtiyacına cevap vermek için QNB Finansbank, Garanti BBVA, DenizBank, İş Bankası, Akbank ve Cepte TEB gibi bankalar, sıfır faizli kredi kampanyaları başlattı. Bu kampanyalar, yeni müşteri çekmek amacıyla sunuluyor ve genellikle düşük tutarlı oluyor. Bu krediler, bazen "İhtiyaç Kredisi" bazen de "Taksitli Nakit Avans" olarak isimlendiriliyor.

Bankaların Sıfır Faizli Kredi Kampanyaları

İşte sıfır faizli kredi sunan bankaların sunduğu miktarlar ve vade seçenekleri:

QNB Finansbank : 30 bin TL (3-6 ay vade / 20 bin TL’si nakit avans)

: 30 bin TL (3-6 ay vade / 20 bin TL’si nakit avans) Garanti BBVA : 30 bin TL (3-6 ay vade / 20 bin TL’si nakit avans)

: 30 bin TL (3-6 ay vade / 20 bin TL’si nakit avans) DenizBank : 25 bin TL (3-6 ay vade / 15 bin TL’si nakit avans)

: 25 bin TL (3-6 ay vade / 15 bin TL’si nakit avans) İş Bankası : 25 bin TL (3 ay vade / nakit avans)

: 25 bin TL (3 ay vade / nakit avans) Akbank : 20 bin TL (3 ay vade / nakit avans)

: 20 bin TL (3 ay vade / nakit avans) Cepte TEB: 10 bin TL (6 ay vade)

QNB Finansbank: Sıfır Faizli Kredi Kampanyası

QNB Finansbank, müşterilerine 30 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi sunuyor. Bu kredi, 3 ila 6 ay vadeli olarak alınabiliyor ve 20 bin TL’si nakit avans olarak veriliyor. Bu kampanya, özellikle kısa vadeli nakit ihtiyacı olan müşteriler için ideal bir seçenek.

Garanti BBVA: Faizsiz Kredi İmkanları

Garanti BBVA da QNB Finansbank ile benzer bir kampanya sunuyor. 30 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi, 3 ila 6 ay vadeli olarak kullanılabiliyor ve 20 bin TL’si nakit avans olarak veriliyor. Bu kredi, yeni müşteri kazanma stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

DenizBank: Avantajlı Kredi Seçenekleri

DenizBank, 25 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi sunuyor. Bu kredinin 15 bin TL’si nakit avans olarak kullanılabiliyor ve vade süresi 3 ila 6 ay arasında değişiyor. Bu kampanya, düşük tutarlı kredi arayan müşteriler için cazip bir seçenek oluşturuyor.

İş Bankası: Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

İş Bankası, 25 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi veriyor. Bu kredi tamamen nakit avans olarak sunuluyor ve 3 ay vadeli olarak kullanılabiliyor. İş Bankası'nın bu kampanyası, kısa vadeli nakit ihtiyacı olan müşteriler için ideal.

Akbank: Faizsiz Kredi Kampanyası

Akbank, müşterilerine 20 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi sunuyor. Bu kredi, 3 ay vadeli ve tamamen nakit avans olarak veriliyor. Akbank’ın bu kampanyası, kısa vadeli ihtiyaçları karşılamak için uygun bir seçenek.

Cepte TEB: Faizsiz Kredi Seçenekleri

Cepte TEB, 10 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi sunuyor. Bu kredi 6 ay vadeli olarak kullanılabiliyor. Düşük tutarlı kredi arayanlar için Cepte TEB’in bu kampanyası oldukça cazip.