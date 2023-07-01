Bankadan müşteri olan herkese 35.000 TL ödeme, şart, kefil, evrak istenmeyecek! TEB Bankası açıkladı…

TEB Bankası açıkladı… Bankadan müşteri olan herkese 35.000 TL ödeme, şart, kefil, evrak istenmeyecek- TEB Bankası, yeni ihtiyaç kredisi kampanyasıyla vatandaşlara önemli bir fırsat sunuyor. Banka, uygun şartlara sahip her vatandaşın 35.000 TL'ye kadar kredi başvurusunu kabul ediyor ve ocak ayının son haftasına kadar kredi kullanımına imkan tanıyor.

TEB Bankası üzerinden yapılan başvurularla nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, bu kampanya kapsamında 36 ay vadeli ödeme seçeneğinden yararlanabilecekler. Ancak, belirli şartlara uyulması gerekmektedir.

Kredi başvurusu yapmak için öncelikle bireysel müşteri olmanız gerekmektedir. Ayrıca, banka tarafından istenen diğer şartlara da uygun olmanız önemlidir. Kredi notu uygun olan her vatandaş, kredi başvurusunu gerçekleştirerek faiz oranlarından faydalanabilir. Bu kredi kampanyasından emekli, sigortalı çalışan veya devlet memuru olan tüm vatandaşlar istedikleri zaman yararlanabilirler. Başvurular cep telefonu üzerinden SMS yoluyla da yapılabilmektedir. Onaylanan krediler hemen hesaplara yatırılarak aynı gün içinde öğrenilebilir.

Özellikle emekli maaş hesabına başvurulan ihtiyaç kredilerinde TEB Bankası, daha yüksek limitlerde kredi imkanı sunmaktadır.

TEB Bankası'ndan bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler, başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirler. Başvurunuzun sonucunu 5 dakika içinde öğrenebilirsiniz. Banka, kredi notu uygun olan tüm vatandaşlara hızlı bir şekilde işlem yapmaktadır. Özellikle cep telefonu üzerinden SMS yoluyla kredi imkanı sağlayan bankalar arasında TEB Bankası öne çıkmaktadır.

Bireysel kredi kullanmak isteyen müşteriler TEB Bankası üzerinden 35.000 TL'ye kadar kredi talep edebilirler. Banka, müşterilere 36 aya kadar vade seçeneği sunmaktadır. Krediler, 3 ay ertelemeli olarak da kullanılabilmektedir. Ancak, 35.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak müşterilerin kredi notunun en az 1200 ve üzerinde olması gerekmektedir.

Kredi başvurusu için en yakın TEB Bankası şubesine kimlik ve gelir belgesiyle başvurulabilir. Ayrıca, SMS yoluyla da kredi başvurusunun onay durumu öğrenilebilmektedir. SMS ile başvuru yapmak isteyenler, TC kimlik numarasını 4466 numarasına göndermeniz gerekir.