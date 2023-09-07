Bankadan çok uyguna htiyaç kredisi kampanyası başladı! Şubeye gitmenize gerek yok! Şipşak 15 bin TL verilecek

Bu kampanya kapsamında, düşük faiz oranları ve uygun vadelerle anında 15 bin TL kredi verileceği açıklandı. QNB Finansbank'ın sunmuş olduğu bu avantajlı kredi fırsatı, nakit ihtiyacı olan birçok kişi için çekici bir seçenek olabilir. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler için başvuru şartları, faiz oranları ve ödeme detayları gibi önemli bilgileri içeren bu yazıda, QNB Finansbank'ın son ihtiyaç kredisi kampanyası hakkında detaylı bilgilere yer verilecektir.

QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası Detayları

QNB Finansbank, müşterilerine ihtiyaçlarına uygun finansal çözümler sunmaya devam ediyor. Son kampanya kapsamında sunulan ihtiyaç kredisi ile anında 15 bin TL'ye kadar nakit desteği sağlanmaktadır. Bu kredi kampanyasının öne çıkan detayları şunlardır:

Kredi Limiti: Kampanya dahilinde verilecek olan ihtiyaç kredisi maksimum 15 bin TL olarak belirlenmiştir.

Aylık Taksit Tutarı: Kredi kullanacak olan bireyler için aylık taksit tutarı 5.055,24 TL olarak hesaplanmıştır.

Toplam Geri Ödeme Tutarı: Kredi geri ödemesi tamamlandığında toplam geri ödeme tutarı 60.662,95 TL olacaktır.

Aylık Faiz Oranı: Bu kampanya kapsamında uygulanacak olan aylık faiz oranı %2,39 olarak belirlenmiştir.

Başvuru Yöntemleri ve Şartları

QNB Finansbank'ın sunduğu bu ihtiyaç kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen kişiler için başvuru süreci oldukça kolaydır. Başvurular, aşağıdaki yöntemlerle gerçekleştirilebilir:

Mobil Bankacılık Uygulaması: QNB Finansbank'ın mobil bankacılık uygulaması aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde kredi başvurusu yapabilirsiniz. İnternet Bankacılığı: Bankanın resmi internet sitesi üzerinden online başvuru yapabilirsiniz. Şubeye Başvuru: QNB Finansbank şubelerine giderek başvuru işleminizi bizzat gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru yaparken dikkat etmeniz gereken bazı önemli şartlar bulunmaktadır:

Başvuru yapabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir.

Geçerli bir kimlik belgesine (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet) sahip olmalısınız.

Kredi notunuzun 1,100 puan ve üzerinde olması önemlidir.

Bankanın belirlediği başvuru formunu eksiksiz doldurmalısınız.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kara listesinde olmamalısınız.

Belgelenebilir bir gelire sahip olmanız gerekmektedir.

İkametgahınızı belgeleyebiliyor olmalısınız.

Bu şartları karşılayan başvuru sahipleri, kolayca kredi başvurusu yapabilirler.

Kredi Kampanyasının Avantajları

QNB Finansbank'ın sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyası, birçok avantajı içermektedir. İşte bu kampanyanın bazı avantajları:

Hızlı Onay: Başvurunuz hızlı bir şekilde değerlendirilir ve onaylandığında anında nakit desteği alabilirsiniz.

Düşük Faiz Oranı: %2,39 gibi düşük bir aylık faiz oranı ile kredi kullanabilirsiniz.

Uzun Vadeli Geri Ödeme: 60.662,95 TL gibi uygun bir toplam geri ödeme tutarı ile kredi geri ödemesini kolayca yapabilirsiniz.

Esnek Kullanım: Kredi tutarını istediğiniz ihtiyaç için kullanabilirsiniz.

Kolay Başvuru: Mobil bankacılık, internet bankacılığı veya şubeye giderek kolayca başvuru yapabilirsiniz.

QNB Finansbank'ın sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyası, nakit ihtiyacınızı karşılamak için cazip bir seçenek sunmaktadır. Düşük faiz oranları, uzun vadeli geri ödeme seçenekleri ve hızlı onay süreci ile bu kampanya, ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir fırsattır.