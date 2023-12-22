Banka Hesabı Olanlar: Ziraat Bankası Garanti Bankası Akbank ve Denizbank Ödeme Verecek!

4 bankadan yeni açıklama yapıldı! Son dakika...

Banka Hesabı Olanlar: Ziraat Bankası Garanti Bankası Akbank ve Denizbank Ödeme Verecek!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 22-12-2023 20:25

Ziraat Bankası Garanti Bankası Akbank ve Denizbank tarafından yapılan yeni duyuru da Banka hesabı olan tüm vatandaşlara 5 gün içerisinde 50.000 TL gelir belgesiz ödeme verilecektir. Ziraat Bankası Garanti Bankası Akbank ve Denizbank kendi sosyal medya hesapları üzerinden ve yine kendi resmi internet siteleri üzerinden yapmış oldukları duyuru sonrasında başvuru şartlarına uygun olan kişilere hemen aynı gün içinde ödemeleri hesaplara yatırarak kullandırmaktadır.

Ziraat Bankası kamu Bankası olmasından dolayı başvurularını gerçekleştirecek kişilerin ilk tercih etmiş olduğu bankaların başında gelmektedir. Ziraat Bankası gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız şartlara uygun olan tüm vatandaşların aynı gün içinde kredi işlemleri mobil uygulamalar üzerinden de yapılıyor.

Garanti Bankası üzerinden düşük faiz oranları ile gelir belgesiz 50.000 TL kredi kullanacak olan Bireysel müşterilerin emekli olması ve sigortalı olarak son işyerinde 3 aydır çalışıyor olması durumunda kredi başvurusu yapabilirsiniz. 

Akbank ve Denizbank üzerinden de başvurularını gerçekleştirecek olan kişileri cep telefonları üzerinden SMS atarak hızlı bir şekilde Kredi ödemeleri verilmektedir. Akbank ve Denizbank yapmış olduğu bu yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirmektedir. Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapabilir Denizbank üzerinden de mobil uygulama ile kredi kullanabilirsiniz...

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