Banka Borcu Olan Emekli İçin 50.000 TL Hazırlandı, Emekli Mağdur Olmasın Diye Ödenecek

Banka Borcu Olan Emekli İçin 50.000 TL Hazırlandı, Emekli Mağdur Olmasın Diye Ödenecek
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-01-2024 15:22

Ziraat Bankası, emeklilere özel olarak başlattığı borç kapatma kredisi kampanyası ile dikkat çekiyor. Banka, bu kampanya kapsamında 50.000 TL'ye kadar nakit ödeme imkanı sunuyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası şubelerine giderek kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını kapatarak düşük faizlerle 36 ay vadeli kredi alabilecekler.

Ziraat Bankası borç kapatma kredisi başvurusu yapmak isteyenler için işlemlerin kolayca gerçekleştirilebileceği bir kampanya sunuyor. Başvuru için gerekli belgeleri hazırlayan vatandaşlar, kimlik, gelir belgesi ve kapatmak istedikleri bankalardaki borç limitlerini öğrenerek şubelere başvuruda bulunabilecekler. Bireysel müşteri temsilcisi, başvuru sahiplerine onaylanan tutarı aynı gün içinde bildirerek hızlı bir şekilde nakit kredi alabilme imkanı sunuyor.

Ziraat Bankası, emekli müşterilerine özel olarak bu kampanyadan faydalanma şartını, emekli maaşlarının kendi bankaları üzerinden alınması olarak belirlemiş durumda. Bu sayede emekliler, kendi bankaları üzerinden alınan emekli maaşlarına göre özel avantajlar elde ederek 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli borç kapatma kredisi kullanabiliyorlar. Ayrıca, uzun süre aynı iş yerinde çalışan sigortalı kişilere 100.000 TL'ye kadar limitlerde de kredi imkanı sunulmaktadır. Ziraat Bankası'nın emeklilere özel borç kapatma kredisi kampanyası, düşük faiz oranları ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor. Emekliler, kendi bankaları üzerinden alınan emekli maaşlarıyla bu avantajlı kampanyadan yararlanarak finansal ihtiyaçlarına uygun kredi çözümleri bulabiliyorlar.

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