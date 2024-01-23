Banka Borçlarınızı Kapatın! Son Dakika Resmi Gazetede Açıklanan Yeni Haber, 18 Yaş Üzeri...

Resmi gazetede açıklanan yeni haber ile birlikte Banka borçlarını kapatmak isteyen tüm vatandaşlar için kamu bankaları ve bazı özel bankalar destek vereceğini açıkladı. resmi gazetede yayınlanan haber ile birlikte artık diğer bankalardaki olan borçlarınızı kapatmanız için kamu bankaları üzerinden devlet destekli Kredi alarak düşük faizlerle 100.000 TL'ye kadar nakit ödeme alabileceksiniz. 100.000 TL 24 ay vadeli olarak verilecek olan bu kredilerde sadece banka borçlarınız ve güncel olan kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarınız için kapatma kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yaptıkları bu kampanyaya ay sonuna kadar devam ettirerek diğer bankadaki olan tüm borçlarınızı hesaplayacak ve bu limitler dahilinde sizlere Kredi imkanı sağlayacaktır. 3 kamu Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm vatandaşların başvuru şartları dahilinde işlemleri hızlı bir şekilde banka hesapları üzerinden aynı gün içinde hesaplarına yatırılır ve kredi kullandırılır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız maaş müşterisi olmanız durumunda işlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz için kendi bankanız üzerinden işlem yapmanız gerekiyor.

3 kamu Bankası haricinde aynı zamanda Garanti Bankası İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası gibi bankalar üzerinden de yüksek limitli ve düşük faizi banka kredi borç kapatma kredisi alabilirsiniz. aranti Bankası İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası borç transfer kredilerinde özellikle de banka şubeleri üzerinden yapılacak olan başvurularda şube etkisini kullanarak sizlere 100.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştiriyor.