Bambaşka Meyra geri dönüyor

Yeni şarkısı “Üşümesin” adını taşıyor ve Meyra’nın hem tarzında hem de imajında ciddi bir yenilikle karşımıza çıktığını gösteriyor. Şarkının klibinde de dikkat çeken Meyra, hem modern hem de özgün stiliyle müzikseverlerden tam not alıyor. Yeni imajı ve etkileyici yorumuyla Meyra, müzik kariyerinde yepyeni bir sayfa açıyor.

Meyra'nın "Üşümesin" adlı şarkısı, Sinan Akçıl’ın özgün dokunuşlarıyla Türkçe sözlere kavuştu ve bu başarılı iş birliği kısa sürede müzik listelerinde yükselmeye başladı. Klipte ve fotoğraflarda tam anlamıyla bir aile dayanışması sergilendi. Klibin yönetmenliğini Meyra’nın kız kardeşi Betül Toparlaklı Sarı üstlenirken, fotoğraflar Oğuzhan Sarı tarafından çekildi.

Klipteki görsel değişim, Meyra’nın müzik yolculuğundaki farklı bir döneme işaret ediyor. Modern ve zarif stiliyle dikkat çeken şarkıcı, yeni imajıyla müzik dünyasında fark yaratmayı sürdürüyor.