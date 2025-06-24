Bakü'de Kenan Doğulu Fırtınası Esti

Türk Müzik Birliği’nin desteğiyle şehrin en prestijli konser alanlarından Bakü Spor Sarayı’nda gerçekleşen etkinlik, Doğulu’nun enerjik sahne performansı ve sevilen şarkılarıyla adeta bir müzik şölenine dönüştü.

Konser boyunca “İlk Adımı Sen At”, “Ara Beni Lütfen” ve “Güzeller İçinden” gibi hit parçalarını seslendiren Doğulu’ya Bakülü müzikseverler gece boyu eşlik etti.

Işık ve sahne şovlarıyla zenginleştirilen performans, izleyicilere unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı.

Sanatçı, Bakü seyircisine “Tükendim Ben” ve “Kurşun Adres Sormaz Ki” şarkılarıyla bis yaparak veda etti.



