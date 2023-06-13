Bakanlık olaya el koydu! Prim nedeniyle emekli olamayanlar vatandaşlar bu ay emekli oluyor

Prim nedeniyle emekli olamayanlar vatandaşlar bu ay emekli oluyor. Bakanlık olaya el koydu- Son yapılan düzenlemelerle birlikte, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen milyonlarca kişi, emekli olma hakkını elde etti. Bu yeni düzenlemelerle birlikte birçok vatandaş, emeklilik hakkını kazanarak ilk maaşlarını almaya başladı. Ayrıca, bazı vatandaşlar da EYT kapsamını tam sınırdan kaybetmiş durumda. Ancak prim ödemelerini tamamlayarak emekli olma imkanına sahip oldukları bildirildi. Detaylar gecce.com.tr'de.

30 Haziran Tarihine Kadar Süre Uzatıldı

Prim borcu olan vatandaşlar, ödeme yaparak emekli olma fırsatını elde edebilecekler. Bu imkan, son çıkan yapılandırma kanunuyla mümkün hale gelmiştir. Aslında yapılandırma süresi bu ayın sonunda sona erecekti, ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan bir kararla bu süre 30 Haziran tarihine kadar uzatıldı. Bu sayede, işlemlerini henüz tamamlayamayan ve bütçelerini hazırlayamayan kişiler, bir aylık ek süre kazandı. 30 Haziran tarihine kadar işlemlerini tamamlayacak olan EYT'liler, bu şekilde emekli olma fırsatına sahip olabilecekler.

Bu süre uzatmasından topluluk sigorta primi, isteğe bağlı sigorta borcu olan işverenler, Bağ-Kur'lular ve kendi primlerini ödeyenler de faydalanabilecekler. Dolayısıyla, EYT'li olmalarına rağmen prim borcu veya eksik prim günü nedeniyle emeklilikte yaşa takılanlar yasasından yararlanamayanlar, yapılandırma kolaylığından faydalanarak emekli olurlar.

Beklemek Yok

Ayrıca, isteğe bağlı sigorta yaptıran ancak bu primleri tamamlayamayarak ödemelerini alamayan kişilere de yapılandırma imkanı sunulmaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir kural bulunmaktadır. 2008'den sonra isteğe bağlı sigortalı olanların primlerini bir yıl içinde ödemeleri gerekmektedir. Eğer bu süre içinde ödenmezse, bu prim süreleri emeklilikte dikkate alınmaz.