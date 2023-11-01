Advert

Bakanlık kendi sistemi üzerinden otomobil satışına başladı: 275.000 TL'den AUDİ A8 3.0 TDI QUATTRO satışa çıktı

Son dönemlerde, ekonomik dalgalanmaların ve global faktörlerin etkisiyle otomobil fiyatlarındaki artış, vatandaşların alım gücünü zorlamaya başladı.

Bakanlık kendi sistemi üzerinden otomobil satışına başladı: 275.000 TL'den AUDİ A8 3.0 TDI QUATTRO satışa çıktı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-11-2023 10:23

İkinci el otomobil piyasasında yaşanan bu artış, özellikle ihtiyacına yönelik araç almak isteyen vatandaşları zor bir karar sürecine itti. Bu noktada, devletin desteğiyle hayata geçirilen e-ihale sistemi, birçok vatandaş için umut ışığı oldu.

Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan bu inovatif sistem, alıcılarla satıcıları dijital bir platformda buluşturmayı amaçlıyor. E-ihale sistemi üzerinden satışa sunulan araçlar, ihale yöntemiyle herkese açık bir şekilde listeleniyor. Bu sayede alıcının, aracın tüm detaylarına, geçmişine ve fiyat bilgisine ulaşması kolaylaşıyor.

E-İhale Nasıl Çalışır?

E-ihale sistemi, adından da anlaşılacağı üzere bir ihale yöntemiyle çalışıyor. İhaleye konu olan aracın tüm özellikleri, ihale platformunda detaylı bir şekilde listeleniyor. Alıcılar, bu platform üzerinden araç hakkında tüm detaylara ulaşabilir, fotoğraflarını inceleyebilir ve ihale sürecine dahil olabilirler.

İhaleye katılmak isteyen alıcıların öncelikle belirtilen teminat bedelini yatırmaları gerekiyor. Bu teminat, ihale sürecinin güvenli ve adil bir şekilde ilerlemesini sağlıyor. İhale sonunda kazanan kişi, teminat bedelini araç bedeline dahil ederek ödeme yapabilir. İhaleyi kazanamayanlar ise teminat bedelini geri alabilirler.

E-İhale Sisteminin Avantajları

E-ihale sisteminin en büyük avantajı, şeffaflığıdır. Alıcılar, araç hakkında tüm detayları görerek bilinçli bir karar verebilirler. Ayrıca, devlet destekli bu sistem sayesinde, alıcılar, güvenilir bir satın alma süreci yaşarlar.

Bir diğer avantajı ise fiyatların gerçek piyasa değerini yansıtmasıdır. İhale süreci, arz ve talebe göre şekillendiği için, araçların gerçek değerini yansıtan bir fiyat oluşumu sağlanıyor.

Örnek olarak, EDİRNE T.İ.M. işletme müdürlüğü tarafından ihaleye sunulan 2007 model Audi A8 3.0 TDI QUATTRO otomobilin detaylarına bakalım:

  • İhale numarası: 2322EDR20230103G1052
  • Ana Kategori: Araç
  • Alt Kategori: Otomobil
  • Marka/Model: Audi A8 3.0 TDI QUATTRO
  • Tasfiye Nedeni: 4458 Sayılı Kanun
  • Vites: Otomatik
  • Motor Hacmi: 2967
  • Yakıt: Dizel
  • Satışa Esas Bedel: 360.000 ₺
  • Teminat Bedeli: 36.000 ₺
  • Başlangıç Bedeli: 270.000 ₺
  • İhale süreci: 24 Ekim - 1 Kasım 2023

Bu detaylar sayesinde alıcı, aracın tüm özelliklerine hakim olarak ihaleye katılabilir. Eğer siz de bir otomobil sahibi olmayı düşünüyorsanız, e-ihale sistemi sizin için değerlendirilebilecek bir alternatif olabilir. Gelişen teknoloji ve dijitalleşme sayesinde, otomobil alım satım süreçleri de daha şeffaf, hızlı ve güvenilir bir hale geliyor. Bu yenilikçi uygulamalar sayesinde, alım satım süreçleri daha kullanıcı dostu ve etkili bir hal alıyor. İlerleyen dönemlerde e-ihale sisteminin daha geniş bir yelpazede hizmet vermesi ve daha çok vatandaşa ulaşması bekleniyor. İkinci el otomobil alım satım süreçlerinde, bu tür dijital platformların önemi gün geçtikçe artıyor. E-ihale sistemi, bu alanda atılan önemli adımlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Siz de otomobil almayı düşünüyorsanız, bu platformu değerlendirebilir ve ihtiyaçlarınıza en uygun aracı bulabilirsiniz.

Benzer Haberler
SGK başmüfettişi bu ay geliyor diyerek açıkladı! 10 yıllık sigorta süresine 1800 günle emeklilik SGK başmüfettişi bu ay geliyor diyerek açıkladı! 10 yıllık sigorta süresine 1800 günle emeklilik
Dacia Spring hodri meydan diyen rakip! Fiat yeni elektrikli aracını tanıttı! Türkiye'de kapış kapış satar Dacia Spring hodri meydan diyen rakip! Fiat yeni elektrikli aracını tanıttı! Türkiye'de kapış kapış satar
Daha az çalışarak erken emekli olun! SGK giriş yılı 1999, 2002 ve 2008 yılı öncesi ve sonrası olanlara 5400 günle emeklilik kapısı Daha az çalışarak erken emekli olun! SGK giriş yılı 1999, 2002 ve 2008 yılı öncesi ve sonrası olanlara 5400 günle emeklilik kapısı
SGK uzmanı Kasım müjdesini verdi: EYT sonrası yeni düzenleme! Emekli olmayı bekleyenler için tarih vererek duyurdu SGK uzmanı Kasım müjdesini verdi: EYT sonrası yeni düzenleme! Emekli olmayı bekleyenler için tarih vererek duyurdu
SGK başuzmanı bombayı patlattı: 42 43 44 46 yaşla 1999 sonrası için kademeli emeklilik 2. EYT o tarihte geliyor SGK başuzmanı bombayı patlattı: 42 43 44 46 yaşla 1999 sonrası için kademeli emeklilik 2. EYT o tarihte geliyor
İlk SGK sigorta tarihine bakın! 470 gün daha prim ödeyerek 51 yaşında anında emeklilik müjdesi İlk SGK sigorta tarihine bakın! 470 gün daha prim ödeyerek 51 yaşında anında emeklilik müjdesi
ÇOK OKUNANLAR
Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım
  • 30-10-2023 09:30

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı
  • 30-10-2023 11:42

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı

Simge Sağın kırmızılar içinde! 'Füze at, böyle ölmeyiz'
  • 30-10-2023 17:12

Simge Sağın kırmızılar içinde! 'Füze at, böyle ölmeyiz'

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim
  • 27-10-2023 09:58

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim

2024 işsizlik maaşı, tazminatlar, staj parası, rapor parası ve sosyal yardım ödemelerine zam müjdesi: Asgari ücret ayarı geliyor
  • 25-10-2023 12:13

2024 işsizlik maaşı, tazminatlar, staj parası, rapor parası ve sosyal yardım ödemelerine zam müjdesi: Asgari ücret ayarı geliyor