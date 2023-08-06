Bakanlık flaş olarak açıkladı! Vatandaşlar artık fatura yükünden kurtulacak! Bugün başvurunuzu gerçekleştirin

Bu destek sayesinde elektrik, su ve doğalgaz gibi temel ihtiyaçların ödemelerinde yaşanan zorluklar azalmış ve vatandaşlar maddi açıdan rahat bir nefes almıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, düşük gelirli ailelere yönelik olarak sunduğu elektrik faturası desteği programının detaylarını duyurarak vatandaşların merakını giderecek açıklamalarda bulundu.

Düşük Gelirli Ailelere Destek Sağlanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ailelere yönelik olarak birçok alanda ek destek sunmaktadır. Bu destekler sayesinde aileler, günlük yaşam giderlerini daha rahat karşılayabilmektedir. Özellikle son dönemde artan elektrik, su ve doğalgaz fatura ödemeleri, vatandaşları zorlamıştır. Ancak devlet, bu zorluğa çözüm bulmak adına fatura destek programını hayata geçirmiştir.

Elektrik Faturası Desteği Ayrıntıları

Dar gelirli ailelere yönelik olarak başlatılan elektrik faturası desteği programı, birey sayısına göre yardım tutarlarını belirlemektedir. Dört kişilik bir aile için aylık 125 kilovatsaat elektrik tüketimine 216,82 TL, beş ve daha fazla kişilik aileler için ise aylık 150 kilovatsaat elektrik tüketimine 260,19 TL destek ödemesi yapılmaktadır.

Başvuru ve Ödeme Süreci

Elektrik faturası desteği almak isteyen bireyler, bağlı oldukları bölgelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvuru yapabilirler. Başvuru şartlarını karşılayan bireyler, başvurularının ardından en yakın PTT şubesine giderek destek ödemelerini alabilirler. Bu sayede, elektrik faturası ödemeleri daha düzenli bir şekilde gerçekleştirilirken aynı zamanda temel yaşam giderlerine katkı sağlanmış olur.

Yeni Projelerle Finansal Rahatlık

Bu yeni fatura destek programı ile düşük gelirli vatandaşların elektrik ve doğalgaz faturası ödemeleri düzenli hale getirilirken temel yaşam giderlerine de destek sağlanmaktadır. Detaylı bilgi almak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvurabilir veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi web sitesinde yer alan sosyal yardım programları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.