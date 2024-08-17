Bakan Yumaklı: Türkiye’de 6 Aktif Orman Yangını Devam Ediyor

Bakan Yumaklı: Türkiye’de 6 Aktif Orman Yangını Devam Ediyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-08-2024 10:22

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelindeki orman yangınlarıyla ilgili son durumu açıkladı. Bakan Yumaklı, şu anda 6 aktif yangının bulunduğunu belirterek, dünden kalan Aydın Didim ve İzmir Ödemiş yangınlarının kontrol altında olduğunu duyurdu.

Toplamda 72 yangın yaşandığını ve bunlardan 69’unun kontrol altına alındığını ifade eden Yumaklı, aktif yangınlardan Bolu Göynük’teki yangının enerjisinin azaldığını fakat arazi koşulları ve duman nedeniyle müdahale güçlüklerinin sürdüğünü aktardı. Özellikle rüzgarın olmamasının, yangınla mücadeleyi kolaylaştırdığını, ancak dumanın görüş alanını düşürdüğünü belirtti. Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

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