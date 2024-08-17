Bakan Şimşek: Enflasyonun Ağustosta Belirgin Şekilde Düşmesini Bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun ağustos ayında belirgin bir şekilde gerilemesini ve yılın kalanında düşüş trendinin devam etmesini öngördüklerini açıkladı.

Bakan Şimşek, X platformunda yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi verilerine dayanarak, 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin yüzde 28,7'ye ve 24 ay sonrası beklentinin yüzde 19,3'e gerilediğini belirtti. Şimşek, Temmuz ayında yaşanan geçici etkilerden dolayı aylık enflasyonun yüksek seyrettiğini ancak bu durumun yıl sonu beklentisinde sınırlı bir artışa neden olduğunu ifade etti.

On aydır süren iyileşmenin devam edeceğini vurgulayan Bakan Şimşek, ağustos ayındaki enflasyon gerilemesinin sürdürüleceğini ve yıl sonuna kadar olumlu bir trendin devam edeceğini söyledi.