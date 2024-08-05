Bakan Şimşek: Enflasyonda Düşüş Bekleniyor

Bakan Şimşek: Enflasyonda Düşüş Bekleniyor
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 05-08-2024 11:10

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, temmuzda aylık enflasyonun geçici etkilerden dolayı arttığını belirtti. Şimşek, yıllık enflasyonun hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e gerilediğini ifade etti.

Bakan Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Temmuzda aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı. Yıllık enflasyon ise hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi. Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız."

Şimşek’in açıklamaları, hükümetin dezenflasyon hedeflerine ulaşmak için attığı adımların olumlu sonuçlar verdiğini ve önümüzdeki dönemde enflasyonun daha da düşeceğine işaret ediyor.

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