Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentileri On Aydır İyileşiyor

Bakan Şimşek: Enflasyon Beklentileri On Aydır İyileşiyor
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 16-08-2024 12:10

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin on aydır olumlu yönde geliştiğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin iyileştiğini belirtti.

Temmuz ayında yaşanan yüksek aylık enflasyonun yıl sonu beklentisini kısıtlı bir şekilde artırmasına rağmen, 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin yüzde 28,7'ye, 24 ay sonrası beklentinin ise yüzde 19,3'e gerilediğini ifade etti. Şimşek, yıllık enflasyonun ağustosta belirgin şekilde düşmesini ve yıl boyunca bu düşüşün devam etmesini beklediklerini vurguladı.

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