Bakan Kurum'dan Malatya'ya Övgü Dolu Sözler ve Yangın Uyarısı!

Bakan Kurum'dan Malatya'ya Övgü Dolu Sözler ve Yangın Uyarısı!
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 17-08-2024 14:54

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, şehri “gurur tablosu” olarak nitelendirerek Malatyalıların coşkusunun gönül coğrafyasındaki yüz yıllık özlemi dindirdiğini söyledi. "Battalgazi'nin evlatlarısınız, Turgut Özal'ı çıkarmış yiğitlersiniz," diyen Kurum, Malatyalılara olan güvenini dile getirdi.

Ayrıca, Türkiye'nin çeşitli noktalarında çıkan yangınlar nedeniyle milletimize geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kurum, vatandaşlara sıcak hava ve rüzgar konusunda dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Malatya'ya gönderdiği mesajda, şehri ziyaret ederek yeni dönemin adımlarını birlikte atacaklarını ifade etti. Erdoğan, Malatyalılara olan güveninin tam olduğunu vurgulayarak, yeni dönemde güçlü bir hazırlık yapılacağını belirtti.

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