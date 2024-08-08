BAKAN IŞIKHAN AÇIKLADI: Emeklilere Müjdeleri Bir Bir Sıraladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği 2024 yılı, emekliler için özel bir dönem olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu kapsamda emeklilere sunacağı destekler ve yeni imkanlarla ilgili detayları paylaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğinde yürütülen bu çalışmalar, emeklilerin yaşam standartlarını artırmayı ve sosyal destekleri genişletmeyi amaçlıyor. İşte 2024 Emekliler Yılı kapsamında SGK'nın sunacağı geniş kapsamlı destekler ve yenilikler:

Yeni İmkanlar ve Promosyon Artışı

2024 yılı itibarıyla emeklilere yönelik promosyon ödemeleri büyük bir artış gösterdi. Emeklilere yönelik promosyon ödemeleri iki katına çıkarıldı; artık bankalar emeklilere 24 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapabilecek. Ayrıca bayramlarda ödenecek ikramiyeler de artırıldı; her iki bayramda toplamda 6 bin TL emeklilere ödenecek. Bu yeni düzenlemeler, emeklilerin mali yüklerini hafifletmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İndirimler ve Yeni Uygulamalar

SGK, emeklilere özel indirimler ve yeni uygulamalarla geniş bir destek paketi sunuyor. 81 ilde 5.500'ün üzerinde yerel firma ile emeklilere özel indirim anlaşmaları yapıldı. Ayrıca, emekliler için açılan yeni web sitesi olan www.emekliler.gov.tr büyük ilgi gördü ve siteye yapılan ziyaretlerin sayısı 7,5 milyonu aştı. ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi'nde başlatılan özel Emekli Danışmanı Uygulaması sayesinde günlük ortalama 5 bin emekliye hizmet verilmektedir.

Özel İndirimler ve Sosyal Destekler

2024 Emekliler Yılı'nda, çeşitli sosyal destekler ve özel indirimler de sunuluyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan işbirliği kapsamında, emekliler Gençlik ve Spor Bakanlığı tesisleri ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarından 1 ay boyunca ücretsiz yararlanabilecekler. Şehirlerarası seyahatlerde bilet ücretlerinde yüzde 15 indirim uygulanacak. PTTCELL tarafından sunulan "Emekli Paketi" ile uygun fiyatlı arama ve internet hizmetleri sağlanacak. TCDD ana hat trenlerinde emeklilere yüzde 10 indirim sunarken, PTT KARGO'da emeklilere yüzde 20 indirim uygulanacak. PTT misafirhanelerinde yüzde 50, PTT sosyal tesislerinde ise yüzde 20 indirim fırsatları sağlanacak.

Yeni Banka Kartları ve Eğitim Fırsatları

Emeklilere özel olarak sunulan banka ve kredi kartları, giyim, sağlık ve market alışverişlerinde özel indirimler sağlayacak. SGK ve TROY arasında yapılan işbirliği sayesinde, TROY logolu kart sahiplerine özel kampanyalar sunulacak. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yapılan işbirliği çerçevesinde 3. yaş üniversiteleri yaygınlaştırılacak ve emeklilere hayat boyu öğrenme fırsatları sunulacak.

Bakan Işıkhan’dan Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yönelik desteklerin devam edeceğini belirtti. Işıkhan, "Emeklilerimize minnet ve saygımızı ifade etmek adına birçok kamu kurumu ve özel sektör kuruluşları ile anlaşmalar yapıyoruz. Desteklerimizi her zaman sürdüreceğiz," şeklinde konuştu.

2024 Emekliler Yılı kapsamında yapılan bu kapsamlı düzenlemeler, emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı ve sosyal destekleri genişletmeyi hedefliyor. Sunulan yeni imkanlar ve desteklerle, emeklilerin hayatlarını daha rahat ve huzurlu bir şekilde sürdürebilmeleri amaçlanıyor. Bu fırsatlar, emekliler için gerçekten de büyük bir adım ve sosyal refah seviyelerini yükseltici bir etki sağlayacak.