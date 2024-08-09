BAKAN GÖKTAŞ'tan Açıklama: Aile Destek Programı İçin 3,8 Milyar TL Ödeme Yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yıl sonuna kadar süresi uzatılan destek ödemelerinin ilk kısmının bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bakan Göktaş, "Aile Desteği Bileşeni kapsamında yaklaşık 3,2 milyon hane için 2,9 milyar TL, Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında ise yaklaşık 2,2 milyon hane ve 5,4 milyon çocuk için 900 milyon TL olmak üzere toplamda 3,8 milyar TL ödeme yapacağız" şeklinde bilgi verdi.

Bu ayki ödemelerle birlikte program kapsamında bugüne kadar hanelere toplamda 92,1 milyar TL destek sağlandığını vurgulayan Göktaş, desteklerin devam edeceğini belirtti.

Bakan Göktaş, Aile Destek Programı Kapsamında Detayları Paylaştı

Bakan Göktaş’ın açıklamasına göre, Türkiye Aile Destek Programı çerçevesinde yapılacak ödemeler bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak. Programın süresinin yıl sonuna kadar uzatıldığını belirten Göktaş, bu ay yapılacak ödemelerin detaylarını açıkladı.

Aile Destek Bileşeni:

Yaklaşık 3,2 milyon hane

Toplam ödeme: 2,9 milyar TL

Çocuk Destek Bileşeni:

Yaklaşık 2,2 milyon hane

5,4 milyon çocuk için toplam ödeme: 900 milyon TL

Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bugüne kadar hanelere sağlanan toplam desteğin 92,1 milyar TL'yi bulduğunu da sözlerine ekledi. Desteklerin, ihtiyaç sahibi ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeye devam edeceği vurgulandı.