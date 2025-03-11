"Bahar" dizisinde ayrılık! Hangi karakter veda ediyor?

Show TV’nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Bahar, bu akşam yayınlanacak 38. bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Heyecan dozu yüksek sahneleriyle dikkat çeken dizinin yeni bölüm tanıtımında, Tuğrul Tülek’in canlandırdığı Tuğra karakterinin “Aramızdan bazı isimlere veda etmek zorundayız!” sözleri, diziden kimin ayrılacağına dair merakı artırmıştı.

Beklenen ayrılık haberi belli oldu! Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; MF Yapım imzalı dizinin sevilen karakterlerinden Uğur Aydın, 38. bölüm itibarıyla hikâyeye veda ediyor. Devrim Kabacaoğlu’nun hayat verdiği karakter, bu akşam ekrana gelecek bölümde diziden ayrılacak.

Yapımcı Asena Bülbüloğlu, yönetmen Neslihan Yeşilyurt ve senarist Deniz Akçay’ın başarılı iş birliğiyle ekrana taşınan Bahar, sürpriz gelişmeleri ve güçlü hikayesiyle izleyicilerini şaşırtmaya devam edecek!