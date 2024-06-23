Bağ-Kur’lu Küçük Esnafın Emeklilik Beklentileri ve İkinci EYT Dalgası: Neler Değişecek?

Bağ-Kur’lu küçük esnaf için emeklilik hayali, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamalarıyla yeniden gündemde. Bağ-Kur prim günlerinin 7200’e düşürülmesi üzerine yapılan çalışmalar, esnafa 5 yıl erken emeklilik imkanı sunacak ve yaklaşık 1 milyon kişinin bu düzenlemeden faydalanması bekleniyor. İkinci bir EYT dalgası ise kapıda!

İkinci EYT Dalgası ve Bağ-Kur Prim Günlerinin Düşürülmesi

TGRT Haber’e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, "İkinci bir EYT dalgası geliyor" diyerek, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yeni gelişmelerin yolda olduğunu belirtti. 2023 yılında yaklaşık 1 milyon 850 bin kişi EYT’den emekli olmuşken, bu yıl 500 bin SSK’lı daha emekli olacak. Bunun yanı sıra, Bağ-Kur prim eşitleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şu anki düzenlemeye göre, Bağ-Kur’lu esnafların emeklilik için 9 bin prim günü şartı bulunuyor, ancak yeni düzenleme ile bu süre 7200 güne düşürülecek. Bu değişiklik, esnafların daha erken emekli olmasını sağlayacak.

Kimler Kapsama Girecek?

Karakaş’ın açıklamalarına göre, tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda ve kimlerin bu düzenlemeden faydalanacağı belirlenmiş. Tek yapılması gereken, taslağın Meclis’e sunulması. Bu düzenleme, özellikle Bağ-Kur’lu esnafların emeklilik beklentilerini karşılayacak önemli bir adım olacak. Bağ-Kur prim günlerinin 7200’e düşürülmesi, yaklaşık 1 milyon kişiyi kapsayacak ve bu kişilere 5 yıl erken emeklilik imkanı tanıyacak.

Ev Kadınlarına Erken Emeklilik İmkanı

Karakaş ayrıca, ev kadınlarının da emeklilik düzenlemelerinden faydalanabileceğini belirtti. Ev kadınlarına yönelik olarak, daha az primle ve çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları sunulacak. Bu, ev kadınlarının sosyal güvenlik sistemine dahil olmalarını ve daha erken emekli olmalarını sağlayacak.

Emeklilik Maaşlarındaki Adaletsizlikler

Emeklilik maaşlarına da değinen Karakaş, prim gün sayısına göre maaşların adil bir şekilde belirlenmesi gerektiğini vurguladı. 3 bin 600 gün prim ödeyen bir kişi 10 bin TL emekli maaşı alırken, 10 bin 80 gün prim ödeyen kişinin de aynı miktarda maaş almasının adaletsizlik olduğunu belirtti. Karakaş, “En düşük emekli maaşı 10 bin TL’ye çıkıyorsa, gün sayısı daha fazla olanların daha fazla maaş alması gerekiyor” diyerek, maaşlardaki bu dengesizliğin giderilmesi gerektiğini söyledi.