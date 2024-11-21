Bade İşçil'den özel hayat itirafı: "Kimseye kendimi layık görmüyorum"

Bir süredir hayatında kimse olmadığını belirten Bade İşçil, “Bir ilişkim yok. Olması için de bir çabam yok, aramıyorum. Aşka küsmedim ama herhalde kimseye kendimi layık görmüyorum. Biriyle tanışıp, hissettiğim biri olmadı,” dedi.

Oyuncunun bu açıklaması, aşk hayatına dair merak uyandırırken, kendisiyle barışık ve güçlü duruşuyla dikkat çekti. Bade İşçil, kariyerine ve kendi mutluluğuna odaklandığını da sözlerine ekledi.

Güzel oyuncu, sade ve doğal haliyle Bebek Parkı’nda hem spor hem de kısa bir sohbetle güne enerji kattı.