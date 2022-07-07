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Gecce Magazin Haberleri

Bade İşçil sezonu Bodrum'da açtı!

Bade İşçil, önceki gün her yaz müdavimi olduğu Bodrum'da tatil sezonunu açtı. İşçil, kendisini görüntüleyen muhabirleri fark edince el salladı. Bir süre yüzdükten sonra denizden çıkan 38 yaşındaki oyuncu fit vücudu ve güzelliği ile göz doldurdu.

Bade İşçil sezonu Bodrum'da açtı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-07-2022 10:23

 Bade İşçil (38), her yaz müdavimi olduğu Bodrum'da tatil sezonunu açtı. Malkoç Sualp ile evliliğinden dünyaya gelen 'Azur' adında bir oğlu olan oyuncu, önceki gün Türkbükü'ndeki bir plajda görüntülendi.

 

Malkoç Sualp ile evliliğinden dünyaya gelen 'Azur' adında bir oğlu olan oyuncu, önceki gün Türkbükü'ndeki bir plajda görüntülendi.

Bol bol yüzüp, denizin tadını çıkaran İşçil, muhabirleri fark edince el sallayarak selam vermeyi ihmal etmedi.

Daha sonra denizden çıkan 38 yaşındaki oyuncu fit vücudu ve güzelliği ile göz doldurdu.

 

 

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