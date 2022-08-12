Aziz'e yeni kadın yıldız geliyor. İşte o isim...

Show TV'de ekrana gelen O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği başrolünde Murat Yıldırım'ın rol aldığı, 'Aziz' dizisinin yeni sezonunda değişikliğe gidileceği açıklanmıştı. Senaryosu Ayça Üzüm tarafından baştan yazılan projenin yönetmen koltuğuna Nezaket Coşkun oturacak.



Öte yandan diziye çok yetenekli ve güzelliği dillere destan bir oyuncu katıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak Kırmızı Oda, ardından da “Hayaller ve Hayatlar” adlı dijital dizide seyirci karşısına çıkan Melisa Aslı Pamuk, “Aziz”in yeni sezon bombası oldu. Güzel oyuncunun hayat vereceği rol büyük merak konusu oldu.