'Aziz'den duygu yüklü sahne

Pierre Aziz’i yakaladığını zannederken aslında oyuna düşürüldüğünü anlar. Aziz ise Pierre’e oynadığı oyundan memnun hayatına devam ederken onun kendisinden bir şeyler sakladığının farkında olan Efnan ilişkileri için endişelidir. Dilruba’nın gidişi yüzünden Galip’le ters düşen Adem ise kendisini babasına kanıtlamak için Efnan’la yeni bir yola çıkar. Bu yolda en büyük destekçileri ise Ankara tarafından üzerine büyük bir sorumluluk verilen Aziz olacaktır.Proje tasarımını Necati Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu Ali Onur Sütsataner’in kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!