Aziz setinden Damla Sönmez'e veda

23. bölümden itibaren diziden ayrılan sevilen oyuncu setin son gününde yönetmen Recai Karagöz ve partneri Murat Güven Akpınar ile hatıra fotoğrafları çektirdi.Setteki duygu yüklü anlar fotoğraflara yansırken paylaşılan bu kareler sosyal medyada da ilgi gördü.Nefes kesen senaryosu, heyecan dozu yüksek gelişmeleri ile Aziz her Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!