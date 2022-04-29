  • 27 MAYIS Cuma 21:13
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Aziz setinden Damla Sönmez'e veda

Show TV’nin beğeni ile izlenen, yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği dizisi Aziz’in bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde Dilruba karakterine hayat veren Damla Sönmez’i son kez izleyeceğiz.

Aziz setinden Damla Sönmez'e veda
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 29-04-2022 16:20
23. bölümden itibaren diziden ayrılan sevilen oyuncu setin son gününde yönetmen Recai Karagöz ve partneri Murat Güven Akpınar ile hatıra fotoğrafları çektirdi.


Setteki duygu yüklü anlar fotoğraflara yansırken paylaşılan bu kareler sosyal medyada da ilgi gördü.



Nefes kesen senaryosu, heyecan dozu yüksek gelişmeleri ile Aziz her Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
Aziz'in yeni bölümünden ikinci tanıtım
'Seversin' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı!