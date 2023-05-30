Az önce kamu çalışanlarına, memura ve kamu emeklilerine müjde geldi! Bankalar düşük faizli kredi müjdesini duyurdu

Bankalar düşük faizli kredi müjdesini duyurdu. Az önce kamu çalışanlarına, memura ve kamu emeklilerine müjde geldi- Krediler, belirli bir ücretle yaşamını devam ettirmekte zorlanan kamu çalışanlarının, memurların hayatını kolaylaştırmaya yardımcı olmaktadır. Son zamanlarda bankaların verdiği kredilerin faizleri yükseldiği için pek çok kişi krediden uzaklaşmıştı. Enflasyonun artması memurların ve kamu çalışanlarının hayatlarını zorlaştırması krediye mecburu dönüşlere neden oldu. Memur ve kamu çalışanlarının maaşlarına zam yapılacağı haberlerinin duyulmasıyla bankalar özel teklifler sunmaya başladı. Bankaların düşük faiz oranlarıyla verdiği kredilerin detayları….

Memura Kamu Çalışanlarına Düşük Faiz Oranlı Kredi Veren Bankalar

Kamu çalışanlarına ve memurlara düşük faizle kredi veren bankaların açıklamaları arka arkaya geldi. Aralarında Akbank, Halkbank, Vakıfbank gibi kamu bankalarının olduğu pek çok banka düşük faizli kredi kampanyaları başlattı. Kamu çalışanları, memurlar ve kamudan emekli olanlar için hazırlanan kampanyalar çok özel teklifler sunmakta. Bankaların hazırladığı kredi kampanyalarında faiz oranlarının düşüklüğü dikkat çekmekte. Düşük faiz oranlarını ödeme kolaylığı takip etmekte.

Düşük Faizli Ödeme Kolaylığı Sunan Akbank İhtiyaç Kredisi

İhtiyaçların fazla olduğu günümüzde kamu çalışanlarına, memurlara ve kamu emeklilerine Akbank özel ihtiyaç kredisi vermekte. Özel avantajlar içeren ihtiyaç kredisi faiz oranı %1,25’ten başlıyor. %1,25 ‘lik faiz oranı diğer kredilerle karşılaştırıldığında oldukça düşük bir oran olarak dikkatleri çekmekte. Kredinin geri ödemelerinde 3 ay erteleme seçeneği bulunuyor. Akbank, kamu çalışanları, emeklileri ve memurlara özel olarak hazırladığı özel ihtiyaç kredisinde 75 bin liraya kadar nakit imkanı sunmakta. 75 bin liralık kredinin geri ödemesi 36 ayda yapılabiliyor hem de 3 ay erteleme fırsatıyla.

Vakıfbank Halkbank Kamu Çalışanına ve Memura Özel İhtiyaç Kredisi

Vakıfbank ve Halkbank bütün kamu personellerine ve memurlara avantajlı özel ihtiyaç kredisi sunmakta. 50 bin liralık ihtiyaç kredisinin ödeme seçeneği 36 aya uzamakta. 125 bine kadar olan kredi çekimlerinde vade seçeneği 24 aydır. Halkbank ve Vakıfbank’ın ihtiyaç kredisi faiz oranı %1,55’ten başlamakta. Özel ihtiyaç kredilerinin faiz oranları ve vade seçenekleri ödeme sorunu yaşamak istemeyen kamu çalışanı ve memurlar için büyük bir avantaj olarak görülüyor.