Az önce flaş olarak duyuruldu! SGK 45 mesleğe erken emeklilik müjdesi verdi! Emekli olma yaşı 45'e düşürüldü

Yıpranma payları, uzun yıllar ağır ve tehlikeli işlerde çalışan emekçilere sağlanan haklardan biri olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan yeni düzenleme ile yıpranma paylarını kullanarak emekli olabilecek meslek sayısı 45'e çıkarıldı. İşte, detaylar ve yeni düzenlemeye dair önemli bilgiler...

Maden İşçileri En Fazla Hakka Sahip Olan Meslek Grubu Olarak Belirlendi

Yıpranma paylarından en fazla hakka sahip olan meslek grubu maden işçileri oldu. Artık maden işçileri, uzun yıllar boyunca yaptıkları zorlu çalışmaların ardından emeklilik haklarına daha erken ulaşabilecekler. Maden işçileri için emeklilik yaşı 45'e çekildi ve sadece 5 yıl boyunca çalışarak emeklilik hakkı elde edebilecekler.

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanlar İndirimlerden Faydalanıyor

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan vatandaşlar, yıpranma paylarından yararlanarak daha erken emekli olma hakkına sahip olacaklar. Bu yeni düzenlemeye göre, 360 gün yıpranma hakkına sahip olanlar, 60-90 gün indirim alacaklar. En yüksek indirim oranına sahip olan meslek grubu ise 360 güne karşılık 180 gün indirim hakkı elde eden madenciler olacak.

Erken Emeklilik Hakkına Sahip Olan Meslekler ve İndirimleri

Yıpranma paylarından faydalanarak erken emeklilik hakkı elde eden meslek grupları şunlardır:

Kurşun ve Arsenik İşleri: İndirimler 60-90 gün arasında değişiyor. Cam Fabrika ve Atölyeleri: İndirimler 60 gün. Cıva Üretimi İşleri Sanayi: İndirimler 90 gün. Çimento Fabrikaları: İndirimler 60 gün. Kok Fabrikaları ve Termik Santraller: İndirimler 60 gün. Alüminyum Fabrikaları: İndirimler 60 gün. Demir ve Çelik Fabrikaları: İndirimler 90 gün. Döküm Fabrikaları: İndirimler 60 gün. Asit Üretimi Yapan Fabrika ve Atölyeler: İndirimler 90 gün. Madencilik: İndirimler 180 gün. Radyoaktif İşler: İndirimler 90 gün. Su Altında Çalışmayı Gerektiren İşçiler: İndirimler 60-90 gün. Türk Silahlı Kuvvetleri: İndirimler 90 gün. Sahil Güvenlik Komutanlığı: İndirimler 90 gün. Polis: İndirimler 90 gün. İtfaiye: İndirimler 60 gün. Gazeteci: İndirimler 90 gün. Bakanlar: İndirimler 90 gün.

Bu yeni düzenleme, ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların emeklilik süreçlerini daha erken yaşlarda başlatmalarına olanak tanıyacak. Yıpranma paylarından yararlanarak, uzun yıllar boyunca fedakarca çalışan meslek gruplarına verilen bu haklar, emeklilik dönemlerinde daha iyi bir yaşam kalitesi sağlama amacını taşıyor.