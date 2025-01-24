Ayşe Barım gözaltına alındı

Ünlü Menajer Ayşe Barım Hakkında Şok İddialar!

Ayşe Barım gözaltına alındı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-01-2025 09:23

Sanat dünyasının tanınmış isimlerinden, ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında, Gezi Parkı olaylarına katıldığı ve sanatçıları bu eylemlere yönlendirdiği iddialarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Barım, hakkındaki iddialar nedeniyle kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Soruşturma kapsamında, Ayşe Barım’ın Gezi Parkı olayları sırasında davanın diğer sanıkları Mehmet Osman Kavala, Çiğdem Mater Utku ve Memet Ali Alabora ile yoğun iletişim içinde olduğu öne sürüldü. Özellikle sanat dünyasından bazı isimlerin eylemlere katılımını teşvik ettiği iddiası, Barım'ın çalışmalarına yönelik eleştirileri artırdı.
 

GEZİ PARKI GEREKÇESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise "Şüpheli hakkındaki analiz çalışmalarında Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi aralığında sahibi olduğu ID İletişim Danışmanlık A.Ş. isimli firmasına bağlı sanatçılarla 29/05/2013-02/06/2013 tarihleri arasında yaptığı görüşmelerde sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği, ayrıca bizzat kendisinin de firmasına bağlı sanatçılarla birlikte olaylara katıldığı belirlendi. Olayların planlayıcılarından olduğu belirlenen Emine Ayşe Barım 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme' suçundan gözaltına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

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