Ayrılığın perde arkası: Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrılıyor?

Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Sevilen karakter Pembe'ye hayat veren başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu, diziden ayrılıyor. İzleyiciler bu ayrılığın perde arkasını merak ederken, ayrılığın asıl nedeni netleşti.

Senaryo gereği veda ediyor

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın verdiği bilgilere göre, dizinin senaryosunu yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür, Pembe karakterinin hikâyesini tamamladı. Bu nedenle Sibel Taşçıoğlu diziden senaryo akışı gereği ayrılıyor. Taşçıoğlu’nun canlandırdığı Pembe karakteri, dramatik bir sonla ekranlara veda edecek.

Yeni projeye mi geçiyor?

Kulislerde konuşulan bir diğer iddiaya göre, ünlü oyuncu başka bir projeyle anlaşma sağladı. Bu durum da diziden ayrılış sürecini hızlandırmış olabilir. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Karar kesinleşmedi mi?

Show TV Magazin Haber Müdürü Ömür Sabuncuoğlu, Habertürk ekranlarında katıldığı programda, “Sibel Taşçıoğlu’nun ayrılığıyla ilgili henüz kesinleşmiş bir karar yok. Görüşmeler sürüyor,” diyerek sürecin devam ettiğini belirtti.

Başarılı kadroda bir eksik daha

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizide, Sibel Taşçıoğlu’nun ayrılığı izleyicilerde büyük üzüntü yarattı. Ancak dizinin yaratıcı ekibi, yeni hikâye kurgusuyla izleyici ilgisini canlı tutmayı hedefliyor.