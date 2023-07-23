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Aylık maaş alıyorsunuz! Çalışmayan ve işsiz olan vatandaşlara yeni müjde geldi!

Hükümet, sosyal yardımlar ve desteklerle vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çeşitli adımlar atmaktadır.

Aylık maaş alıyorsunuz! Çalışmayan ve işsiz olan vatandaşlara yeni müjde geldi!
Yayın Tarihi : 2023-07-23 21:33

Çalışmayan ve işsiz olan vatandaşlara yeni müjde geldi! Aylık maaş alıyorsunuz-  Hükümet, sosyal yardımlar ve desteklerle vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çeşitli adımlar atmaktadır. Bu desteklerden biri de "sürekli iş görmezlik maaşı"dır. Sürekli iş görmezlik maaşı, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu çalışma gücünü tamamen ya da kısmen yitiren vatandaşlara verilen bir ödemedir. Bu ödeme, vatandaşların yaşamlarını idame ettirebilmelerine yardımcı olmak amacıyla verilmektedir.

İş Kazası Sonrası Verilen Maaş

Sürekli iş görmezlik maaşı alabilmek için öncesinde SSK-SGK veya Bağ-Kur kapsamında sigortalı olunması gerekmektedir. Bir iş kazası sonucunda çalışma gücünde en az yüzde on ve üzerinde kayıp yaşayan vatandaşlar, aylık düzenli olarak iş görmezlik maaşı alabilirler. İş kazası durumunda, kişinin çalıştığı işyeri bu durumu sosyal güvenlik kurumuna bildirmelidir.

Sürekli İş Görmezlik Maaşı Alabilme Şartları

Sürekli iş görmezlik maaşı alabilmek için vatandaşların belirli şartlara uymaları gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:

  1. Gerekli İşlemler Formu: Maaş almak için başvuru yaparken, gerekli işlemler formu doldurulmalıdır.

  2. Kimlik Fotokopisi: Başvuru sırasında kişinin kimlik fotokopisi sunulmalıdır.

  3. Askerden Terhis veya İlişiği Olmadığına Dair Belge (Erkek Vatandaşlar İçin): Erkek vatandaşlar için askerlik durumunu gösterir terhis belgesi veya ilişiği olmadığına dair belge gereklidir.

  4. Sağlık Raporu: İş kazası sonucu yaşanan çalışma gücü kaybını belgelemek için sağlık raporu sunulmalıdır.

  5. Emeklilik için Tahsis Raporu: Vatandaşların emeklilik için tahsis raporu sunması gerekmektedir.

  6. İş Kazası Sırasında Polis Tarafından Tutulan Tutanak: İş kazasının gerçekleştiğini doğrulayan polis tutanağı sunulmalıdır.

Aylık maaş alıyorsunuz! Çalışmayan ve işsiz olan vatandaşlara yeni müjde geldi!

Başvuru Nasıl Yapılır?

Maaş başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, işyerlerinden aldıkları sürekli iş görmezlik belgeleri ile birlikte bağlı oldukları sosyal güvenlik kurumuna başvuru yapabilirler. Başvurunun tamamlanması için gerekli belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde sunulması önemlidir.

Sürekli iş görmezlik maaşı, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu çalışma yeteneğini kaybeden vatandaşların hayatlarını sürdürebilmelerine katkı sağlayan önemli bir destektir. Hükümet, bu tür sosyal yardımlarla vatandaşların refahını artırmayı ve zor durumda olanlara el uzatmayı hedeflemektedir.

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