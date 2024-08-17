Aydemir Akbaş vefat etti

Türk sinemasının usta isimlerinden Aydemir Akbaş, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düştü. İki gün önce evinde baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan 88 yaşındaki oyuncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akbaş, gece saatlerinde hayata veda etti.

Aydemir Akbaş vefat etti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-08-2024 10:30

Aydemir Akbaş'ın vefat haberi, sanat dünyasında ve hayranları arasında büyük bir üzüntüye neden oldu. Yakın dostu İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "45 yıllık dostum, ağabeyim Aydoşum mekânın cennet olsun" ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Akbaş, iki yıl önce verdiği bir röportajda vasiyetiyle ilgili konuşmuş ve Galatasaray'a olan bağlılığına vurgu yaparak, "Galatasaray ve cenazem hakkında bir vasiyetim olabilir" demişti. Usta oyuncunun bu sözleri, sevenleri tarafından yeniden hatırlanırken, Akbaş'ın Galatasaray'a olan sevgisi ve sanata adadığı hayatı da bir kez daha anıldı.

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