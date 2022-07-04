Aydan Şener'den bikinili tatil pozu

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener, yaz sezonunu açtı. Havaların ısınmasıyla birlikte soluğu tatilde alan bir çocuk annesi 59 yaşındaki oyuncu, renkli bikini ve pareosu ile objektif karşısına geçti.

Tatilinden kesitleri sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Aydan Şener, renkli bikini ve pareosu ile poz verdi. Paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden Şener'in geçen yıllara rağmen fit vücudunu koruması dikkat çekti.

Şener söz ve müziği Ahmet Enes'e ait Cennet şarkısının sözleri eşliğinde yaptığı paylaşımla da dikkat çekti.

"SİZİN KADAR GÜZEL OLMAK YASAKLANMALI"

Genç kızlara taş çıkaran, fit vücudunu koruması dikkat çeken ünlü oyuncu, Instagram üzerinden övgü dolu yorumlar aldı. Sosyal medyada çok konuşulan Aydan Şener'e gelen yorumlardan bazıları şöyle: