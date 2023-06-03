Ayda 5.000 TL taksitle Halkbank müşterileri konut kredisi alıyor! Aylık taksitleri kaç para?

Aylık taksitleri kaç para? Ayda 5.000 TL taksitle Halkbank müşterileri konut kredisi alıyor- Ev sahibi olmak için kredilere başvurular son zamanlarda artış gösterdi. Konut sahibi olmak için bir anda toplu para ödemesini gerçekleştirmek kolay olmuyor. Bu nedenle kredi başvurusunda bulunmak ev sahibi olmak için gerekçeli nedenler arasında yer alıyor. Alınacak olan kredi ile ilgili ilk merak edilmesi gereken konu kredinin faiz oranı ve geri öderken ödemeniz gereken aylık tutardır. Kredi alan kişinin bu aylık tutarı göz önünde bulundurarak kredisini alması uygun olacaktır. Ev almak isterken çok daha büyük bir yük altına girmek söz konusu olabilir.

Konut kredisine başvurmadan önce faiz oranları ödeme şartları detaylı bir şekilde araştırılıyor. Birçok banka bu konuda müşterilerine yardımcı oluyor. Bu bankalar arasında Halkbank da yer alıyor. Halkbank müşterileri için uygun faiz oranları ile konut kredisi imkânı sunuyor.

Halkbank Konut Kredisi Avantajı

Halkbank konut kredisine başvurmak isteyenler için cazip kampanyalar bulunuyor. 120 aya varan vade seçeneği ile kredi imkânı sunuyor. Bu kampanya sayesinde müşterileri 10 yıla kadar ödemeleri uzatabiliyor.

Banka müşterileri bu sayede belirli taksitlerle zorlanmadan ev sahibi olabiliyor. Kendi bütçelerine göre taksitlendirme sağlanıyor. Aylık kazançlarına göre taksitlendirme oranlarını isteğe göre belirleyebiliyorlar. Kredi oranı ise evin değerine göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin 500 bin TL civarındaki bir ev için yüzde doksan oranına kadar kredi imkânı sağlanıyor. 500 bin TL üzerindeki evler için ise bu oran yüzde seksenlere ulaşmaktadır.

Halkbank Konut Kredisine Nasıl Başvurulur?

Konut kredisine başvurmadan önce belirli sitelerde yer alan hesaplamaları yapabilirsiniz. Hesaplamalar dâhilinde size uygun bütçe ve faiz oranını seçerek başvuruda bulanabilirsiniz. Konut kredisine başvurmak için belirli şartlar bulunmaktadır. 18 yaşını doldurmuş olmak, kredi notunuzun yüksek olması, toplam gelirinizin belgelenebilir olması, alınacak olan konutun tapuda yer alması ve iskânının bulunması gereken belirli şartlardır.

Ayrıca banka tarafından belirlenmiş gerekli evrakları hazırlayarak en yakın şubeye giderek de başvuruda bulunabilirsiniz. Daha detaylı bilgiyi banka size vererek aklınızda en ufak soru olmadan başvurularınızı kolaylıkla yapabilirsiniz.