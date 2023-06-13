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Ayçiçek yağı kampanyası ortalığı yıktı geçti! Bu fiyatlara daha da bulamazsınız! 13 TL düştü!

Ülke genelinde tercih edilen market zincirlerinden biri olan Migros, Ayçiçek yağı kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ayçiçek yağı kampanyası ortalığı yıktı geçti! Bu fiyatlara daha da bulamazsınız! 13 TL düştü!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-06-2023 11:20

Bu fiyatlara daha da bulamazsınız! 13 TL düştü! Ayçiçek yağı kampanyası ortalığı yıktı geçti-  Market alışverişlerinde enflasyonun etkisiyle fiyatlar artarken, vatandaşlar market kampanyalarını yakından takip ederek uygun fiyatlı ürünlere ulaşmaya çalışıyor. Özellikle Ayçiçek yağı gibi sık tüketilen ürünlerdeki fiyat artışları vatandaşları endişelendirirken, Migros'un son kampanyası büyük ilgi çekti.

Ülke genelinde tercih edilen market zincirlerinden biri olan Migros, Ayçiçek yağı kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekti. Vatandaşlar, market kampanyalarında geçerli olan fiyatları öğrenmek için bu fırsatı kaçırmak istemedi. Yükselen fiyatlar nedeniyle market kampanyaları daha da önem kazanırken, Ayçiçek yağı fiyatları da dur durak bilmiyor. Bu sebeple Migros'un Ayçiçek yağı kampanyası, tüketicilerin ilgisini çekti. Migros market, Abalı Ayçiçek Yağı'nı 1 litrelik ambalajında 33,90 TL'ye sunuyor. Ayçiçek yağı, market alışverişlerinde bütçeyi en çok zorlayan ürünlerden biri olurken, Migros kampanyası vatandaşların yüzünü güldürdü.

13 TL'lik İndirimle Uygun Fiyatlar!

Migros zincir marketleri, müşterileri için sık sık kampanyalar düzenlemeye devam ederken Ayçiçek yağı kampanyası büyük ilgi gördü. Kampanya detayları incelendiğinde, Abalı Ayçiçek Yağı'nın 1 litresinin normalde 45,90 TL olduğu görülüyor. Ancak Migros kampanyasıyla bu fiyat 33,90 TL'ye düşürüldü. Yağ fiyatında gerçekleşen 12 TL'lik indirim vatandaşlar arasında büyük memnuniyet yarattı.

Market alışverişlerinde fiyatlar her geçen gün artarken, Migros'un Ayçiçek yağı kampanyası, tüketicilere ekonomik bir seçenek sunuyor. Vatandaşlar, bu kampanyadan yararlanarak Ayçiçek yağı gibi temel bir ürünü daha uygun fiyatla temin edebilecekler.

Özellikle bütçesi sıkıntılı olan vatandaşlar için Migros'un Ayçiçek yağı kampanyası büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Bu kampanya, market alışverişlerinde tasarruf etmek isteyen tüketicilere büyük kolaylık sağlıyor. Dikkat çeken bu kampanya sayesinde Migros, vatandaşların market tercihlerinde öne çıkan bir isim haline gelmeye devam ediyor

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