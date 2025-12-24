Ayça Varlıer sahnede adeta kasırga estirdi

Yayın Tarihi : 24-12-2025 12:09
Dansı, müziği ve sahne hakimiyetiyle oyunculuğunu çok yönlü bir şova dönüştüren Ayça Varlıer, iki gün üst üste sahne alarak izleyenleri kendine hayran bıraktı.
 
Ankara'da başlayan sahne maratonu, İstanbul sahnesinde zirveye ulaştı. Sahnedeki özgüveni, enerjisi ve iddialı performansıyla ayakta alkışlanan Varlier, gecenin tek yıldızı oldu.
 
Güzelliği, fit görüntüsü ve kusursuz sahne duruşuyla göz kamaştıran başarılı sanatçı; Ajda Pekkan’dan Sezen Aksu’ya, yabancı hitlerden müzikallere uzanan son derece geniş ve cesur repertuvarıyla izleyicilere tam anlamıyla bir sahne şovu sundu.
 
En az iki saat boyunca temposunu hiç düşürmeden sahnede kalan Ayça Varlıer, performansıyla “sahne onun evi” dedirtti ve adından uzun süre söz ettirecek bir başarıya imza attı.
