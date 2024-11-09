Ayça Varlıer dünyaca ünlü yeşil cadı oldu

Ünlü oyuncu dünya çapında ses getiren Broadway müzikali “Wicked”in sinema versiyonu için başrol karakteri Elphaba’nın Türkiye sesi olarak seçildiğini açıkladı. Varlıer, seçildikten sonra sıkı bir disiplinle çalışarak başrolün hem dublajını yaptı hem de şarkılarını söyledi.

3 hafta süren yoğun stüdyo çalışmaları bir hayli keyifli geçti. Tüm şarkı kayıtları Selim Atakan'ın müzik direktörlüğünde İmaj Stüdyoları’nda gerçekleşti. Universal Pictures tarafından tüm dünyada 22 Kasım’da gösterime girecek “Wicked”, milyonlarca hayranı olan Broadway müzikaline sadık kalınarak çekildi.