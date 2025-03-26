Ayça Tekindor Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Müziği Bırakma Nedeni Şaşırttı

Bir döneme damga vuran Ayça Tekindor, yıllar sonra ortaya çıktı! Müziği neden bıraktığını açıkladı: "Stresten sıkıldım!" İşte detaylar…

Ayça Tekindor Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Müziği Bırakma Nedeni Şaşırttı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-03-2025 16:38

Bir döneme damga vuran Ayça Tekindor, uzun yıllardır gözlerden uzaktaydı. "Yıkılıyo" adlı şarkısıyla hafızalara kazınan ünlü isim, yıllar sonra İstanbul'da ortaya çıktı ve müziği bırakma sebebini ilk kez açıkladı.

Ayça Tekindor Yıllar Sonra Nişantaşı'nda Görüntülendi

2004 yılında çıkardığı "Yıkılıyo" şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Ayça Tekindor, yıllar boyunca müzik dünyasından uzak bir yaşam sürdü. Bir dönem Okan Bayülgen’in "Zaga" programıyla da tanınan ünlü isim, keman yeteneğiyle de dikkat çekmişti.

Ancak ani bir kararla müziği bırakan ve Bodrum'a taşınan Tekindor, uzun bir süredir sahnelerden uzakta yaşamını sürdürüyor.

"Sahneleri Bırakma Nedeni Stres!"

Seneler sonra İstanbul'da objektiflere yakalanan Ayça Tekindor, müziği neden bıraktığına dair merak edilen soruları yanıtladı.

"Aslında İstanbul'da yaşarken de mesleği bırakmıştım. Bodrum'da evim var ve orayı çok seviyorum. Orada sekiz yıl yaz-kış yaşadım. Sahneleri bırakma sebebim ise stres! Şimdi sahneye çıkanları görünce bile stres oluyorum. Zor bir iş. Şu an stresim yok ve zaten bu dönemin eski tadı da kalmadı."

Ünlü şarkıcının bu sözleri, müzik sektöründeki değişimlere dair dikkat çekici bir yorum olarak değerlendirildi.

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