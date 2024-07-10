Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç'ın başrollerinde yer aldığı “Gölgede 39 Derece” sete çıktı

Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç, başrollerini paylaştıkları “Gölgede 39 Derece” filmi için yeniden bir araya geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 2017 yapımı “Meryem” dizisindeki partnerliklerinin ardından ikinci kez birlikte çalışan ikili, Tunç Şahin'in yönetmenliğinde bugün sete çıktı.

Bir Film yapımı olan ve görüntü yönetmenliğini Özgür Eken'in üstlendiği filmin senaryosu Uygar Şirin tarafından kaleme alındı. Filmde, memleketi İzmir’e bir dava için giden avukat Kumru Tanyas'ın (Ayça Ayşin Turan) yolu Fatih (Furkan Andıç) ile kesişecek.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Fatih Al (Şevket), Cem Davran (İskender), Pelinsu Pir (Gönül), Zeynep Oymak (Gülcan), Ulaşcan Kutlu (Cemo) ve Zeynep Dinsel (Hale) gibi isimler de yer alıyor. Ayça Ayşin Turan, bu film için saçlarına yeni bir imaj kazandırarak dikkat çekti.

Merakla beklenen “Gölgede 39 Derece” filminin çekimleri İzmir'de devam edecek ve yakın zamanda sinemaseverlerle buluşması planlanıyor.