Aybüke Albere, Çeşme’de tatilin tadını çıkardı

Şarkıcı Aybüke Albere, yazın gelmesiyle tatilini Çeşme'de geçirmeye başladı. Yakın arkadaşı, oyuncu Esra Ruşan’ın kızı Gün ile Çiftlikköy’de bir beach'te görüntülenen genç müzisyenin keyifli halleri objektiflere yansıdı.

34 yaşındaki Albere, minik Gün ile denizde vakit geçirerek eğlenceli anlar yaşadı. Eline aldığı su tabancasıyla çocuklar gibi eğlenen şarkıcı, etrafa su fışkırtarak neşeli anlar yaşadı. Düzgün fiziğiyle de dikkat çeken Albere, enerjisi ve neşesiyle plajdaki herkesin ilgisini çekti.

Aybüke Albere'nin bu keyifli tatil anları, sosyal medyada ve magazin dünyasında büyük ilgi gördü. Çeşme’de tatilin tadını çıkaran ünlü isim, hayranlarına eğlenceli ve unutulmaz anılarla dolu bir yaz geçiriyor.