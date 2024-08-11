Avrupa'da Doğal Gaz Fiyatları Yükseldi: Rusya-Ukrayna Çatışmaları Etkili

Avrupa'da Doğal Gaz Fiyatları Yükseldi: Rusya-Ukrayna Çatışmaları Etkili
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 11-08-2024 18:56

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların şiddetlenmesiyle son 8 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 7 Ağustos'ta Ukrayna'nın Kursk bölgesine yönelik başlattığı saldırılar, Suca şehrindeki doğal gaz giriş noktasına da zarar verdi. Bu nokta, Rusya'nın Ukrayna'ya doğrudan gaz gönderdiği ve Avrupa Birliği'ne gaz sevk ettiği tek yer olarak biliniyor.

Suca noktası günlük yaklaşık 42 milyon metreküp doğal gaz akışı sağlıyor. Çatışmalar ve yıl sonunda sona erecek gaz transit anlaşması, bölgedeki gaz akışında aksama yaşanma riskini artırarak fiyatların yükselmesine neden oldu. Hollanda merkezli TTF'de eylül vadeli gaz kontratları 6 Ağustos'ta 36,7 avrodan kapanmışken, çatışmaların etkisiyle fiyatlar 40,4 avroya kadar çıktı. Ekim ve kasım vadeli kontratlar da sırasıyla 40,9 avro ve 42,8 avroya yükseldi.

Rus enerji şirketi Gazprom'un temsilcisi Sergey Kupriyanov, Suca bölgesindeki çatışmaların doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) fiyatlarını artırdığını belirtti. Ukrayna'nın, Avrupa'ya giden Rus doğal gazının büyük kısmını geçtiğimiz yıl durdurmasının ardından gaz akışı yalnızca Suca noktasından sağlanıyor.

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