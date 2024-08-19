ATV Müge Anlı ne zaman başlıyor, bugün var mı? 2024 Müge Anlı yeni sezon tarihi bilgisi belli oldu!

ATV Müge Anlı ne zaman başlıyor, bugün var mı? 2024 Müge Anlı yeni sezon tarihi bilgisi belli oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-08-2024 11:16

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 28 Haziran 2024 tarihinde sezon finali yaparak ekrana veda etmişti. İzleyiciler, yeni sezonun başlamasını merakla beklerken, Müge Anlı sosyal medya hesabından yeni sezon tarihiyle ilgili müjdeli haberi verdi.

Anlı, programın yeni sezonunun 2 Eylül 2024 tarihinde başlayacağını duyurdu. Bu tarihte, program yeniden izleyicilerle buluşacak. Bu yıl, daimi isimlerinden Avukat Rahmi Özkan’ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle programın yeni sezon tarihi bir süre daha merak konusu olmuştu. Artık, Müge Anlı’nın ekranlara dönme tarihi netleşmiş durumda.

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