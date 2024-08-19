ATV Esra Erol ne zaman başlıyor? Esra Erol 2024 yeni sezon tarihi belli oldu mu?

ATV Esra Erol ne zaman başlıyor? Esra Erol 2024 yeni sezon tarihi belli oldu mu?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-08-2024 11:14

Ekranların sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol'un yeni sezonu için geri sayım başladı. Programın tutkulu takipçileri, yeni sezonun yayın tarihini merakla beklerken, Esra Erol’dan "Yakında" açıklaması geldi. Şu anda kesin bir tarih verilmemiş olsa da, Esra Erol’un yeni sezonunun Ağustos ayı sonunda başlaması bekleniyor.

Esra Erol, 12 Mayıs 1982'de İstanbul'da doğdu, ancak aslen Sinoplu. Babası polis olan Erol'un dört kardeşi var. İlk ve orta öğrenimini Kütahya’da tamamladıktan sonra, açık öğretim fakültesini bitirdi ve Maltepe Üniversitesi’nden diksiyon-spikerlik kursu aldı. Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim gördü. Evlilik programı sunuculuğuna Flash TV'de “Desti Izdivaç” ile başlayan Erol, ulusal kanallarda kendi ismini taşıyan evlilik programlarını sundu. Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu ödülünü kazanan Erol, Ali Özbir ile evlidir ve iki çocuk annesidir.

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