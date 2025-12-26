Atatürk Yılbaşlarını Nasıl Geçirirdi?



Atatürk’ün son yılbaşı sofrasından, Özge Şahin’in dünya çapında ödüllendirilen çalışmasına, ünlü şeflerin özel tarifleri ve gastronomi dünyasından son gelişmeler, Foods Digitale’in yeni yıl sayısında bir araya geliyor.

Foods Digitale, yeni yıl sayısında gastronomiyi yalnızca mutfakla sınırlamayan çok katmanlı bir içerikle okurlarının karşısına çıkıyor. Foods Digitale’in yeni yıl sayısı, gastronomiyi tarih, kültür ve sürdürülebilirlik ekseninde ele alan zengin içeriğiyle okurla buluşuyor. Sayının dikkat çeken dosyalarından biri, Mustafa Kemal Atatürk’ün son yılbaşını nasıl kutladığına ışık tutuyor. Atatürk’ün sofra adabı, konuklarını ağırlama biçimi, estetik anlayışı ve sohbet kültürü üzerinden ele alınan dosya, Türkiye’nin köklü sofra geleneğinin tarihsel arka planını da gözler önüne seriyor.

Derginin bu sayısında ayrıca, Foods Digitale köşe yazarı Özge Şahin’in uluslararası başarısına da yer veriliyor. Şahin’in “Geleceğin Mutfağı” adlı eseri, Gourmand World Cookbook Awards 2025’te “Sürdürülebilirlik” kategorisinde dünya birincisi oldu. Çalışma, sürdürülebilir mutfak ve atık yönetimine getirdiği yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Dubai’de düzenlenen törende takdim edilen ödül, Türk gastronomi yayıncılığı adına önemli bir gurur kaynağı olarak öne çıkıyor.



Yeni yıl sayısı, ünlü şeflerin yılbaşı sofralarına özel hazırladığıtariflerinin yanı sıra gastronomi dünyasından güncel haberler ve trend analizleriyle de dikkat çekiyor. Renkli ve dopdolu içeriğiyle Foods Digitale, yeni yıl sayısıyla yeni yıla ilham veren sofralar eşliğinde girmeyi hedefliyor.