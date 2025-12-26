Atatürk Yılbaşlarını Nasıl Geçirirdi?

Atatürk Yılbaşlarını Nasıl Geçirirdi?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-12-2025 09:08


 Atatürk’ün son yılbaşı sofrasından, Özge Şahin’in dünya çapında ödüllendirilen çalışmasına, ünlü şeflerin özel tarifleri ve gastronomi dünyasından son gelişmeler, Foods Digitale’in yeni yıl sayısında bir araya geliyor.

Foods Digitale, yeni yıl sayısında gastronomiyi yalnızca mutfakla sınırlamayan çok katmanlı bir içerikle okurlarının karşısına çıkıyor. Foods Digitale’in yeni yıl sayısı, gastronomiyi tarih, kültür ve sürdürülebilirlik ekseninde ele alan zengin içeriğiyle okurla buluşuyor. Sayının dikkat çeken dosyalarından biri, Mustafa Kemal Atatürk’ün son yılbaşını nasıl kutladığına ışık tutuyor. Atatürk’ün sofra adabı, konuklarını ağırlama biçimi, estetik anlayışı ve sohbet kültürü üzerinden ele alınan dosya, Türkiye’nin köklü sofra geleneğinin tarihsel arka planını da gözler önüne seriyor.
Derginin bu sayısında ayrıca, Foods Digitale köşe yazarı Özge Şahin’in uluslararası başarısına da yer veriliyor. Şahin’in “Geleceğin Mutfağı” adlı eseri, Gourmand World Cookbook Awards 2025’te “Sürdürülebilirlik” kategorisinde dünya birincisi oldu. Çalışma, sürdürülebilir mutfak ve atık yönetimine getirdiği yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Dubai’de düzenlenen törende takdim edilen ödül, Türk gastronomi yayıncılığı adına önemli bir gurur kaynağı olarak öne çıkıyor.


Yeni yıl sayısı, ünlü şeflerin yılbaşı sofralarına özel hazırladığıtariflerinin yanı sıra gastronomi dünyasından güncel haberler ve trend analizleriyle de dikkat çekiyor. Renkli ve dopdolu içeriğiyle Foods Digitale, yeni yıl sayısıyla yeni yıla ilham veren sofralar eşliğinde girmeyi hedefliyor.

Benzer Haberler
Test Sonuçlarının Açıklanmasının Ardından Sadettin Saran'dan İlk Açıklama Test Sonuçlarının Açıklanmasının Ardından Sadettin Saran'dan İlk Açıklama
Sadettin Saran'ın Test Sonucu Belli Oldu Sadettin Saran'ın Test Sonucu Belli Oldu
İSPARK Otopark Ücretlerine Yüzde 62,5'e Varan Zam Geldi! İşte 2026 İlçe İlçe Yeni Tarife İSPARK Otopark Ücretlerine Yüzde 62,5'e Varan Zam Geldi! İşte 2026 İlçe İlçe Yeni Tarife
Emekli Zammında Flaş İddia: Ankara Kulislerinden Sızan Bilgi Emekli Zammında Flaş İddia: Ankara Kulislerinden Sızan Bilgi
İşte Masadaki Olası Rakamlar! Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? İşte Masadaki Olası Rakamlar! Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?
Çocuklarda içe basmanın 5 nedeni Çocuklarda içe basmanın 5 nedeni
ÇOK OKUNANLAR
Dilan Polat’tan Şok Paylaşım:
  • 24-12-2025 10:50

Dilan Polat’tan Şok Paylaşım: "Ablam Sıla Doğu Beni Dövdü, Saçlarımı Yoldu!"

Gizem Karaca’dan İlk Aile Fotoğrafı! Leyla Yaz Bebek Büyüyor.
  • 26-12-2025 13:15

Gizem Karaca’dan İlk Aile Fotoğrafı! Leyla Yaz Bebek Büyüyor.

Simge Sağın’ın Gizli Evliliği Ortaya Çıktı!
  • 25-12-2025 17:11

Simge Sağın’ın Gizli Evliliği Ortaya Çıktı! "Lisede Evlendim, Pişman Oldum."

2026’da Düğün Var mı? Eylül Tumbar Merak Edilen Soruyu Yanıtladı.
  • 26-12-2025 11:02

2026’da Düğün Var mı? Eylül Tumbar Merak Edilen Soruyu Yanıtladı.

Hülya Avşar'dan Korkutan Kaza! Yeni Arabasıyla Denize Uçuyordu.
  • 23-12-2025 11:13

Hülya Avşar'dan Korkutan Kaza! Yeni Arabasıyla Denize Uçuyordu.