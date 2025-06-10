Aslışah Alkoçlar Bodrum’da Kas Şovuyla Dikkat Çekti

Aslışah Alkoçlar, Bodrum tatilinden paylaştığı fotoğraflarda fit görüntüsü ve belirgin karın kaslarıyla dikkat çekti!

Aslışah Alkoçlar Bodrum’da Kas Şovuyla Dikkat Çekti
SOSYETE
Yayın Tarihi : 10-06-2025 15:02

Aslışah Alkoçlar, yaz sezonunu Bodrum’da geçiriyor. Spor tutkusuyla bilinen sosyetik güzel, paylaştığı tatil pozlarıyla yine tüm dikkatleri üzerine topladı.

Bodrum’da Aile Tatili

Aslışah Alkoçlar, 2021 yılında iş insanı Kaan Demirağ ile evlendi. Çift, Bodrum’da keyifli bir tatil yapıyor. İki çocuk annesi olan Alkoçlar, tatilden renkli karelerini sosyal medya hesabında paylaşmayı sürdürüyor.

Karın Kasları Olay Oldu

Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Hülya Koçyiğit’in torunu olan Aslışah Alkoçlar, spora olan ilgisiyle de öne çıkıyor. Bodrum tatilinden paylaştığı son fotoğraflarda fit görünümü ve belirgin karın kasları büyük beğeni topladı.

İki Çocuk Annesi Formda Görünümüyle İlgi Çekiyor

31 yaşındaki Aslışah Alkoçlar, iki çocuk annesi olmasına rağmen spor sayesinde formunu koruyor. Alkoçlar’ın, oğlu Cem ve kızı Ada ile mutlu bir aile tablosu çizdiği görülüyor.

Takipçilerinden Tam Not

Sosyal medya hesabında sık sık spor ve sağlıklı yaşam temalı içerikler paylaşan Aslışah Alkoçlar, son kareleriyle de takipçilerinden tam not aldı. Birçok kullanıcı, “Formuna hayran kaldık” ve “Motivasyon kaynağısın” gibi yorumlarda bulundu.

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