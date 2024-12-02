Aslı İnandık’tan yeni aşk paylaşımı!

Yıldızlar Şahidim, Benim Tatlı Yalanım, Karadut ve Bir Türk Masalı gibi yapımlarla adını geniş kitlelere duyuran 35 yaşındaki başarılı oyuncu, reklamcı Cem Arıdağ ile birlikte olduğunu Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla açıkladı.

Çift, katıldıkları bir etkinlikte çekilen fotoğraflarını kalp emojisi eşliğinde paylaşarak aşklarını gözler önüne serdi. Hayranlarından kısa sürede yüzlerce yorum alan bu gönderi, Aslı İnandık’ın boşanma sonrası yeni bir başlangıç yaptığını gösterdi.

Ünlü oyuncunun bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi görürken, takipçileri de çift için mutluluk dileklerinde bulundu. Aslı İnandık’ın yeni ilişkisi, magazin dünyasında da şimdiden merak konusu oldu.