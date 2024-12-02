Aslı İnandık’tan yeni aşk paylaşımı!

Ünlü oyuncu Aslı İnandık, yeni bir aşka yelken açtı! 2018 yılında menajer sevgilisi Ahad Kazmaz ile evlenen ve geçtiğimiz nisan ayında boşanan İnandık, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile yeni ilişkisini duyurdu.

Aslı İnandık’tan yeni aşk paylaşımı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-12-2024 12:55

Yıldızlar Şahidim, Benim Tatlı Yalanım, Karadut ve Bir Türk Masalı gibi yapımlarla adını geniş kitlelere duyuran 35 yaşındaki başarılı oyuncu, reklamcı Cem Arıdağ ile birlikte olduğunu Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla açıkladı.

Çift, katıldıkları bir etkinlikte çekilen fotoğraflarını kalp emojisi eşliğinde paylaşarak aşklarını gözler önüne serdi. Hayranlarından kısa sürede yüzlerce yorum alan bu gönderi, Aslı İnandık’ın boşanma sonrası yeni bir başlangıç yaptığını gösterdi.

Ünlü oyuncunun bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi görürken, takipçileri de çift için mutluluk dileklerinde bulundu. Aslı İnandık’ın yeni ilişkisi, magazin dünyasında da şimdiden merak konusu oldu.

 