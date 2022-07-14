Aslı Enver'den tekne pozları! 'Murat Boz' yorumu dikkat çekti

Sosyal medyada oldukça aktif olan Aslı Enver, paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi. Instagram'da 6.4 milyon takipçisi olan güzel oyuncu, teknede çekilen karelerini beyaz kalp emojisiyle peş peşe yayınladı.

Fit halini gözler önüne seren ünlü ismin bu gönderisi, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

'MURAT BOZ' YORUMU!

38 yaşındaki Enver'in paylaşımına, takipçileri tarafından "Sen en parlak güneşsin", "Doğal güzellik Aslı Enver", "Çok tatlısın... Şimdi Murat Boz düşünsün" ve "Bir insan bu kadar mı yakışır denizle" gibi mesajlar yazdı.