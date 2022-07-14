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Gecce Magazin Haberleri

Aslı Enver'den tekne pozları! 'Murat Boz' yorumu dikkat çekti

Aslı Enver, popçu Murat Boz ile evliliğinden eşiğinden döndüğü bir dargın bir barışık ilişkisi bittikten sonra bir türlü aşkta aradığı mutluluğu bulamamıştı. Son olarak Önder Öztarhan ile ilişkisini bitiren oyuncu teknede çekilen pozlarıyla adından söz ettirirken, bir takipçisinden gelen 'Murat Boz' yorumu da dikkatlerden kaçmadı.

Aslı Enver'den tekne pozları! 'Murat Boz' yorumu dikkat çekti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-07-2022 11:54

Sosyal medyada oldukça aktif olan Aslı Enver, paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi. Instagram'da 6.4 milyon takipçisi olan güzel oyuncu, teknede çekilen karelerini beyaz kalp emojisiyle peş peşe yayınladı. 

 

Fit halini gözler önüne seren ünlü ismin bu gönderisi, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

 

'MURAT BOZ' YORUMU!

38 yaşındaki Enver'in paylaşımına, takipçileri tarafından "Sen en parlak güneşsin", "Doğal güzellik Aslı Enver", "Çok tatlısın... Şimdi Murat Boz düşünsün" ve "Bir insan bu kadar mı yakışır denizle" gibi mesajlar yazdı.

 

 

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