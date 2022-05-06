Aslı Enver'den Önder Öztarhan ayrılığı sonrası ilk açıklama
Önder Öztarhan ile ilişkisine nokta koyduğu yönünde çıkan haberlerini doğrulayan Aslı Enver, ayrılık nedenini açıkladı. İşte detaylar...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-05-2022 11:56
5261OKUNMA
Kendisinden 12 yaş büyük Önder Öztarhan ile birlikte olan Aslı Enver'in, geçtiğimiz günlerde ilişkiyi bitirdiği haberleri magazin gündemine geldi. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili iddialara ilk kez yanıt verdi.
"ZAMAN ÇOK ÖNEMLİ"
Önceki gün trafikte 'Söylemezsem Olmaz' programının objektifine takılan Enver, Öztarhan ile ilgili sorulara, “Zaman arkadaşlar, zaman önemli bir şey. Birbirimize zaman ayıramadık” yanıtını verdi.