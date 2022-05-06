Aslı Enver'den Önder Öztarhan ayrılığı sonrası ilk açıklama

Kendisinden 12 yaş büyük Önder Öztarhan ile birlikte olan Aslı Enver'in, geçtiğimiz günlerde ilişkiyi bitirdiği haberleri magazin gündemine geldi. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili iddialara ilk kez yanıt verdi.Önceki gün trafikte 'Söylemezsem Olmaz' programının objektifine takılan Enver, Öztarhan ile ilgili sorulara, “Zaman arkadaşlar, zaman önemli bir şey. Birbirimize zaman ayıramadık” yanıtını verdi.