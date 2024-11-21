Aslı Demirer'den yeni şarkı: 'Tadın Uzak'

2019 – 2023 yılları arasında Afili Aşk, Baht Oyunu, Seversin ve Güzel Günler dizilerinin müziklerini yapan ve şimdi solo kariyerine bir yeni şarkı daha ekleyen Aslı Demirer, söz ve müziği kendisine ait düzenlemesi ise Ahmet Kalabay ve Derin Bayhan imzası taşıyan duygusal şarkısını yayımladı.

Bugüne kadar akustik sound’u vurguladığı slow şarkılarıyla dikkat çeken Aslı Demirer, bu kez elektronik öğelerle harmanladığı Tadın Uzak şarkısında aşkı ve yalnızlığı kendine has stiliyle anlatıyor.

‘’Çok sevdiğim sonbaharın kalbine bir not daha düştüm.’’

Tadın Uzak şarkısı için ‘’Çok sevdiğim sonbaharın kalbine bir not daha düştüm.’’ diyen başarılı sanatçı, naif ve bir o kadar da güçlü sözleri, melodisi ve vokali ile dinleyicilerin adeta kalbine dokunuyor.

Şarkıyı Öznur Öztürk Demirer yönetmenliğinde kliplendiren sanatçı, yaratılan görsel dünyada da aşk acısına ve özellikle yalnızlık duygusuna vurgu yapıyor.

Aslı Demirer’in yeni teklisi Tadın Uzak ve klibi, 15 Kasım itibarıyla tüm dijital platformlarda yayımda!